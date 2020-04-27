شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يمنع الزمالك من استكمال انتصارات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، بتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، ليتأجل معها سلسلة الانتصارات التى كان يُحققها الزمالك خلال شهر رمضان، حيث كان من المُقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين الأبيض والرجاء البيضاوى المغربى فى الأول من مايو المقبل، أى الموافق الثامن من شهر رمضان المُبارك، قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت تُمنى جماهير قلعة ميت عقبة انفسهم بخوض المباراة فى الشهر الذى ارتبط بانتصارات الأبيض على مر التاريخ.

نجح الزمالك قبل تعليق منافسات كرة القدم فى الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز الانتصارات التى حققها الزمالك خلال شهر رمضان المُعظم..

أخر انتصار حققه الزمالك فى شهر رمضان، يعود إلى يوم 23 من شهر رمضان العام الماضى، حيث توج الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3، ليعود الزمالك بهذه البطولة لمنصات التتويج الكونفدرالية بعد غياب 16 سنة.

- الزمالك يهزم الأهلى بثنائية حازم إمام

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى القمة التى جمعت بينهما يوم 23 نوفمبر 2001، ضمن مباريات الدور الأول لبطولة الدورى الممتاز، وأحرز ثنائية الزمالك وقتها حازم إمام، فيما أحرز هدف الأهلى علاء إبراهيم.

- الزمالك يكرر فوزه على الأهلى

عاد الزمالك وكرر فوزه على الأهلى فى قمة رمضانية مثيرة بهدف دون رد، أحرزه جمال حمزة، فى اللقاء الذى جمعهما فى 21 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدورى الممتاز موسم 2003-2004 بالقمة رقم 92.

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- الزمالك يتخطى مازيمبى ويتأهل إلى نهائى دورى الأبطال 2002

كما فاز الزمالك على مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد فى لقاء الذى جمعهما فى 10 رمضان بالدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا موسم 2002 بهدف حسام حسن، ليتأهل الفارس الأبيض للقاء النهائى ويتوج باللقب على حساب الرجاء المغربى بهدف تامر عبدالحميد.

- الزمالك يعبر عقبة الصفاقسى فى العاشر من رمضان

عبر الزمالك عقبة الصفاقسى التونسى فى الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بهدف البوركينى عبدالله سيسيه فى اللقاء الذى حمعهما فى 27 يونيو 2015 الموافق العاشر من رمضان لعام 1436.

- الزمالك يصعق أورلاندو بيراتس فى جنوب إفريقيا

عاد الزمالك بانتصار ثمين من أنياب نظيره أورلاندو بيراتيس بطل جنوب أفريقيا فى اللقاء الذى جمعهما فى 24 رمضان، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية عام 2015، وأحرز هدفين الزمالك معروف يوسف ومصطفى فتحى.