شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير جديد من سيد عبد الحفيظ للاعبي الاهلي بسبب صورة صالح وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تحذيراته للاعبين بشأن التواجد في تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا، خاصة بعد انتشار صورة لثنائي الفريق صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا وسط تجمع كبير من الأصدقاء.

وفرض جهاز الكرة بالأهلي عدداً من الممنوعات على اللاعبين ليتم تجنبها خلال شهر رمضان أبرزها تجنب التجمعات في رمضان، كما حذر جهاز الكرة لاعبي الأهلي من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف.

من ناحية أخرى ، تبرّأ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من "ظُلم" صالح جمعة لاعب الفريق بعدما شهدت الفترة الماضية تزايد "موجة" الهجوم ضد المدرب السويسرى بدعوى أنه لم يمنح اللاعب فرصة كافية للتعبير عن قدراته الفنية ولم يتعامل معه بشكل جيد.

وكشف مصدر فى الأهلى عن حديث دار مؤخراً بين فايلر وأحد مسئولى النادى، أكد خلاله الأول أنه كان يتمنى الاعتماد على صالح جمعة والاستعانة به فى المباريات لكن اللاعب لم يلتزم بالتعليمات ولا بتوجيهات الجهاز الفني.

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وقال فايلر خلال "وصلة الدردشة" مع المسئول الأهلاوى، "حاولت كثيراً "تقويم" صالح جمعة وتوجيه نصائح كثيرة له حتى يلتزم ويظهر بشكل جيد فى التدريبات ولكن دون جدوى".

وأضاف المدرب السويسرى، "لا أنكر أن صالح جمعة صاحب مهارات فنية عالية وقدرات كبيرة لكنه لم يستغلّها ولا يحاول إظهار هذه القدرات فى الملعب، لذا لا يستحق الحصول على فرصة.. لم أكن أول مدرب يتجاهل صالح فقد علمت أنه لم يٌُشارك مع أكثر من مدرب بل وفى أكثر من نادٍ، وهذا يؤكد أن المشكلة فيه وليس فى المدربين الذين يقومون بتدريبه".

وتابع فايلر، "لا يوجد مدرب فى العالم يرفض الاستعانة بلاعب سيُفيد الفريق.. أى مدرب يبحث عن أصحاب المهارات الخاصة، لكن إذا كان هذا اللاعب غير ملتزم فلا جدوى من الاعتماد عليه، ومن الأفضل الاستغناء عنه."َ

وكان فايلر قد طلب بيع صالح جمعة فى يناير الماضى لكن محاولات تسويقه فشلت ليستمر اللاعب فى الفريق حتى الآن، لكنه سيرحل بنهاية الموسم الحالى، خاصة فى ظل تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا.