رياضة | بعد غلق صفحة اليونايتد .. أرقام ماديسون مع ليستر سيتي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 08:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد غلق صفحة اليونايتد .. أرقام ماديسون مع ليستر سيتي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النجم الإنجليزي الدولي " جيمس ماديسون " لاعب نادي ليستر سيتي إغلاق الباب في وجه مانشستر يونايتد، والذي كان أبرز المهتمين بضمه، في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن اللاعب سيبقى خلال الموسم المقبل مع فريق ليستر، لينهي مسلسل طويل من الشائعات التي ربطته بمغادرة الفريق والإتجاه لمانشستر يونايتد.

وتألق نجم نوريتش سيتي السابق رفقة ليستر سيتي هذا الموسم، حيث قاد الفريق للتواجد ضمن رباعي الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 29 جولة، قبل توقفه الإجباري بسبب كارثة كورونا.

كشف حساب ماديسون مع ليستر سيتي هذا الموسم

Advertisements

خاض صاحب الـ23 عاماً مع ليستر هذا الموسم 35 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف ومرر 3 تمريرات حاسمة، خلال 2867 دقيقة لعب.

ولحساب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب ماديسون 28 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما مجموعه 2404 دقيقة لعب، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في البريمييرليج.

وضمن بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة " كأس كاراباو " ، خاض ماديسون 5 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف دون صناعة أي هدف، بمجموع دقائق لعب بلغت 367 دقيقة، وغادر الفريق البطولة من نصف النهائي على يد أستون فيلا.

وخلال بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، خاض ماديسون مبارتين فقط بمجموع دقائق 96 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، حيث يتواجد الفريق في دور الـ8 في البطولة.