رياضة | الأهلي السعودي يسعى لضم صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 08:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يسعى لضم صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي أهلي جدة السعودي لتدعيم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، ,ذلك بناءًا على رغبة المدير الفني الحالي للفريق، فلادان ميلويفيتش.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الأهلي يسعي للتعاقد مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس محترف فريق الوحدة السعودي، والثاني المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب.

Advertisements

وأكد سعيد العويران نجم منتخب السعودية السابق أن البرازيلي انسيلمو اقترب من الرحيل عن صفوف نادي الوحدة الصيف المقبل، مؤكدًا احتمالية انتقاله لأحد الفريقين الأهلي أو الهلال في الموسم المقبل.

من ناحية أخري اقترب جمال بلعمري من الرحيل عن صفوف نادي الشباب السعودي، بعد خلافات اللاعب مع إدارة النادي، ومقاطعته لتدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يتحرك نادي أهلي جدة لحسم الصفقتين خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي.