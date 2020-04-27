اخبار الرياضه

رياضة | أرسنال يقترب من حسم صفقة ويليان هذا الصيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 08:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرسنال يقترب من حسم صفقة ويليان هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق أرسنال من حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب فريق الحالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ويليان مع البلوز في نهاية الموسم الجاري، ولم يصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد العقد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ESPN، إن ممثلوا ويليان يرون أن آرسنال هو النادي الأكثر حرصًا على التعاقد مع البرازيلي في الصيف.

وكان نادي قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع ويليان خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ولكن صرف المسئولين داخل النادي الكتالوني نظر عن التعاقد مع لاعب تشيلسي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا