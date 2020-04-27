رياضة | أرسنال يقترب من حسم صفقة ويليان هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 08:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرسنال يقترب من حسم صفقة ويليان هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق أرسنال من حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي الحالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ويليان مع البلوز في نهاية الموسم الجاري، ولم يصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد العقد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ESPN، إن ممثلوا ويليان يرون أن آرسنال هو النادي الأكثر حرصًا على التعاقد مع البرازيلي في الصيف.

وكان نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع ويليان خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ولكن صرف المسئولين داخل النادي الكتالوني نظر عن التعاقد مع لاعب تشيلسي.