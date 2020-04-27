شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع تصورا مبدئيا لدورى البلايستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسؤولو اتحاد الكرة، تصورا مبدئيا لدوري البلايستيشن، الذي تدرس اللجنة الخماسية تطبيقه فى الفترة المقبلة ، وتنوى اللجنة مشاركة لاعبين أو ثلاثة من فرق الدوري الممتاز، على أن تقام المباريات بنظام الأونلاين، وكان اتحاد الكرة انسحب من بطولة العالم البلايستيشن بعد وقوع منتخب مصر في مجموعة واحدة مع إسرائيل وتركيا.

من ناحية اخري كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه يرشح حسام غالي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق لرئاسة النادي الاهلي ويري في غالي امكانيات توهله لذلك.

وتابع محمد فضل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير الاهلي يمتلك قامات كبيرة وان غالي امتداد لهم ويتمني ان يتدرج غالي في المناصب داخل الاهلي موضحا ان غالي كان ضمن المرشحين للتواجد في اللجنة الخماسية لكنه رفض.

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اكد محمد فضل ان اللجنة تتمسك باستمرار مسابقة الدوري في ظل التوقف الحالي بسبب فيروس كورنا ويتمني من الاندية ان تساعدهم في القرارات التي تتخذ.

نفي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الاتهامات الاتى اسندها له أحمد شوبير عن الخلاف بينه وبين الدكتور سحر عبد الحق عضوة اللجنة الخماسية بسبب طريقة توزيع تذاكر السوبر المصري. مؤكدا ، أن العلاقة بينه وبين سحر عبد الحق مميزة للغاية وأن الاتحاد المصري حصل على نسبته من تذاكر مباراة السوبر وتم توزيعها على الأعضاء بالتساوي وغير صحيح خلافه معها على توزيع التذاكر.