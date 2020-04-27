رياضة | كيتا يطلب من فيرنر الانضمام إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 06:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيتا يطلب من فيرنر الانضمام إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب اللاعب الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من زميله السابق تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الألماني الانضمام إلى الريدز خلال الفترة المقبلة.

وبدأ بالفعل فريق ليفربول المفاوضات مع النادي الألماني منذ فترة للتعاقد مع فيرنر خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وقال ‏نابي كيتا في تصريحات صحفية عن فيرنر : "لعبنا جيدًا معًا في لايبزيج، وكان أحد أفضل زملائي، وإذا سيذهب عن النادي فـ سأطلب من تيمو أن ينضم إلينا هنا في ليفربول".

وكان قد لعب كيتا مع فيرنر بفريق لايبزيج قبل أن يرحل اللاعب الغيني خلال صيف موسم 2018 إلى البريميرليج.