رياضة | نجم الزمالك السابق يهاجم نجوم الفن وكرة القدم بسبب رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 06:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يهاجم نجوم الفن وكرة القدم بسبب رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق هجوما حادا على ضيوف برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال.

وكتب محمد عبد الواحد عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:"بصراحة عيب جدا على كل الفنانين ونجوم الكرة ظهورهم وبهدلتهم في برنامج رامز جلال علشان شوية فلوس. مع احترامي لكم انتم مش محتاجين فلوس سيبوا الكلام ده لواحد غلبان ومحتاج للفلوس علشان يعالج بيها حد عزيز عليه فبيضطر يقبل بالمهانة مع إني رافض للمبدأ من الأساس بس ده على الأقل هيبقى عنده عذر لكن انتو مفيش أي عذر ليكم إنكم تقبلو بالمهانة والتهزيق.

وتعتمد فكرة برنامج رامز مجنون رسمي على أساس استدراج مشاهير الفن وكرة القدم من أجل المشاركة في برنامج باسم (الحقيقة) من تقديم أروى قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال بتوجيه عدة أسئلة للضيف قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضيف.