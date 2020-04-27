رياضة | مورينيو يكشف عن اللاعب الأفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 06:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف عن اللاعب الأفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن اللاعب الأفضل من كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة.

وتحدث مورينيو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قائلا:" "أفضل لاعب على الإطلاق؟ إنه رونالدو الظاهرة".

وتابع:" تمتع كريستيانو وميسي بمسيرة احترافية أطول، وظل الثنائي في القمة لمدة 15 عامًا".

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وواصل:" رغم ذلك، إذا كنا نتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو، عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق".

وأتم: "لقد قتلت الإصابات مسيرة احترافية كان يمكن أن تكون أكثر تميزًا، حيث إن الموهبة التي تمتع بها هذا الشاب البالغ 19 عامًا كانت لا تصدق".