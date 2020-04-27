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رياضة | ريال مدريد لا يريد أريولا وسان جيرمان يضعه في ورطه

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 06:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر لا يريد أريولا وسان جيرمان يضعه في ورطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في عدم تمديد إعارة حارسة ألفونس أريولا، والمعار من نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في عدم تجديد عقد أريولا لأسباب فنية، ومالية بسبب فيروس .

وبحسب ما ذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان أغلق الباب أمام عودة أريولا.

وتابعت الشبكة، أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يبحث عن حارس جديد ليكون بديل للكوستاريكي كيلور نافاس.

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