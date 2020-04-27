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حديث حارس ليفربول السابق

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قام الحارس السابق لفريقي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني البولندي جيرزي دوديك الكثير من الانتقادات إلى كلاً من لاعب السابق كريستيانو رونالد ويوفنتوس ولاعب اللاعب ليونيل ، حيث وصف اللاعب ميسي بأنه كاذب واستفزازي قائلاً” ميسي كان كاذبًا واستفزازيًا تمامًا مثل برشلونة وبيب جوارديولا، كانوا دائمًا مستعدين للاستفزاز ويعتقدون أحيانًا أنهم وصلوا إلى الكمال، وقد أضر هذا كثيرًا بجوزيه مورينيو، والفريق بأكمله”

وأضاف أيضاً” لقد رأيت ميسي يقول لبيبي وراموس ألفاظًا نابية لا يمكن لأحد أن يتخيل أن يقولها هذا الرجل الهادئ ذي المظهر الجميل”، إما بالنسبة لرونالد قال عنه” مغرور، ولكن في أعماقه رجل حقيقي، هذا ما يراه الناس عنه سواء بشكل أكبر أو أقل”.

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