ريال مدريد يستهدف ضم موهبة فيورنتينا خلال الانتقالات الصيفية

يتابع فريق ريال مدريد الإسباني، الحارس الفرنسي ألبان لافون حارس مرمي فيورنتينا الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يرونه إستثماراً رائعاً للمستقبل، جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة “كوريري ديللو سبورت”الإيطالية.

وتابعت الصحيفة، إن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع حارس جديد، ليكون خلفاً لكورتوا، حيث سيغادر أريولا في نهاية الموسم بعد نهاية مدة إعارته من باريس سان جيرمان، حيث أن نانت لديه بنداً لشراء الحارس من فيورنتينا بعد نهاية مدة إعارته هذا الموسم بمبلغ يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليون يورو، في حين أن فيورنتينا لديه خياراً مضاداً مقابل 11 مليون، يمكن تطبيقه لتحقيق الربح من بيعه إلى أي نادي كبير.

يذكر أن صاحب الأصول البوركينية لافون انضم إلي فيورنتينا في صيف 2018 من نادي تولوز الفرنسي مقابل 7 مليون يورو، وغادر بعد عام واحد فقط إلي نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم، وينضم من جديد إلى فيورنتينا في نهاية الموسم الحالي.