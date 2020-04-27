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رد الألماني لايبزج على مفاوضات ليفربول الإنجليزي

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قام الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيج الألماني أوليفر مينتزلاف بالرد على حقيقة ما انتشر في الآونة الأخيرة على حصوله على عرض من كلاً من الإنجليزي وبايرن ميونخ من أجل العمل على ضم تيمو فيرنر نجم نادي الثيران الأحمر.

وأكدت تقارير علمية شهيرة في ألمانيا أن فيرنر سيتم انتقاله إلى بايرن ميونج أو ليفربول وذلك في الميركاتو الصيفي وهو في الأربعة وعشرين من عمره، حيث قام مينتزلاف بالتأكيد في تصريحات له قائلاً” لم يتصل بي رومينيجه ولا كلوب تيمو مدد عقده معنا حتى عام 2023″، وأكد أيضاً” ما زلنا نعتقد أن لدينا بيئة جيدة حقًا، يمكن أن يتطور فيها تيمو فيرنر كلاعب في المنتخب الألماني”.

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