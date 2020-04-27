التعرف على موعد استكمال الدوري الألماني

يتم الآن العد التنازلي لموعد استكمال منافسات الدوري الألماني وذلك بعد مرور فترة التوقف التي استمرت لأكثر من شهر وذلك بسبب انتشار فيروس الكورونا في البلاد، ومن خلال مقابلة صحفية مع بيلد الألمانية أعلن المسئولون من الحكومة الألمانية أن البوندسليجا يقترب للعودة إلى الحياة خلال الأيام الآتية.

وأكد كلاً من ماركوس سودير وأرمين لاشيت أن في يوم 9 مايو القادم سيكون موعد بداية عودة جميع مباريات البوندسليجا وفي حضور الجماهير أيضاً، وأكدوا أيضاً على أنه من الضروري عدم حضور الجماهير إلى مباراة خلال جميع المباريات المتبقية في الموسم وهذا للتأكد من سلامة المواطنين وحمايتهم والحرص عليهم من الإصابة بأي مكروه.