رسميا الكاف يؤجل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى بسبب الكورونا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن توصله لقرار رسمي بتأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد جاء ذلك بحسب ما نشرته عدة تقارير إعلامية، حيث أعلنت شبكة قنوات “بى ان سبورتس”، أن الاتحاد الأفريقي قد استقر مساء اليوم على تأجيل نصف نهائي البطولتين، لأجل غير مسمي.

يشار أن المغربي عبد المنعم باه، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كان قد كشف عن إمكانية تأجيل منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمي، في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″، والذي صرح إعلاميا انه بالوقت الحالي وتفشي الفيروس عالميا “الوضع غير مستقر في البلدان الأفريقية، في ظل تزايد أعداد الإصابات، بفيروس كورونا، على الرغم أن أفريقيا تعد أفضل نسبيا من غيرها، إلا أننا نتعامل بحذر مع هذا التهديد”.