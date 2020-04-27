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أكد ميسي على عدم قدرته في النظر إلى لاعب كرة قدم معين

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قام نجم اللاعب الأرجنتيني ليونيل بالتأكيد على أن هناك لاعب معين لا يستطيع نهائياً النظر إلى عيونه عندما التقيا أول مرة، وأكد ميسي من خلال تصريحات خاصة به، أن في اليوم الأول الذي قام تيري هنري بالدخول إلى غرفة ملابس برشلونة لم يستطيع ميسي النظر نهائياً إلى عينيه.

وأضاف أيضاً أنه كان يعلم كل ما قام بتحقيقه مع أرسنال وأنه استطاع أن يصنع لنفسه سمعة وشهرة مميزة ثم بشكل سريع أصبحنا نلعب في نفس الفريق، وأكد أن أهم ما أعجبه في هنري السهولة التي كان يتعامل بها هنري ويعجب به كثيراً وبتصرفاته، ويذكر أن هنري من أشد المعجبين بميسي.

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