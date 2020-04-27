أمنية اللاعب سومة للانضمام لفريق ريال مدريد

كان مهاجم أهلي جدة السعودي اللاعب السوري عمر السومة يتمنى الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد لأن هذا هو فريقه المفضل مؤكداً على أن الكرة في المملكة العربية السعودية لن تواجه أي ضرر كبير بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

حيث أن الفنان سومة أضاف في تصريحات خاصة به قائلاً” أتمنى وأحلم باللعب في ريال مدريد، وعربياً أعشق وأحب القادسية الكويتي والأهلي السعودي وقبلهم الفتورة السوري وأضاف أيضاً قائلاً” انا مرتاح بالأهلي وأمثل نادياً كبيراً وأحطم أرقاماً كبيرة معه” ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة طوال فترة الحظر لتجنب الإصابة بهذا الفيروس وعلى الجميع الالتزام بهذه الإرشادات حتى لا يصابوا به.