أهم شروط حمدي النقاز لحل خلافه مع الزمالك

قام اللاعب التونسي في نادي الزمالك سابقاً حمدي النقاز شروط أساسياً من أجل أن يتصالح مع نادي الزمالك بعد أن استطاع الحصول على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي الزمالك لدفع الزمالك غرامة قدرها مليون و200 ألف دولار لعدم صرف النادي مستحقات اللاعب المتأخرة.

وأكد محامي حمدي النقاز الأستاذ أنيس بن ميم أنه إذا قام مسئولي نادي الزمالك بالاعتذار نتيجة للاتهامات التي واجهت اللاعب سيتصالح اللاعب معهم في هذه الحالة، وأكد النقاز أنه لم يحصل نهائياً على مستحقاته من مسئولي نادي الزمالك مؤكداً انه كل شيء تم إثباته في شكوى اللاعب ضد نادي الزمالك ففي حالة الاعتذار سينتهي هذا الخلاف.