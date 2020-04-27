رسالة أحمد عادل عبد المنعم لجمهوره

قام حارس الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي اللاعب أحمد عادل عبد المنعم بتقديم جزل الشكر لجمهور الذي حرص على تقديم التهنئة له بسبب مناسب عيد ميلاده، وقام اللاعب أحمد عبد المنعم بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور الانستجرام وأكد من خلال هذا الفيديو على تقديره لجميع الأشخاص الذين قاموا بتهنأته بمناسبة عيد ميلاده.

وقام بتقديم الاعتذار للأشخاص الذي لم يقم بالرد عليهم وأكد أنه غير قاصد ولكن كم الرسائل التي وصلت له اليوم كبير للغاية وهذا ما جعله غير قادر على الرد على الجميع، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب فيروس كورونا وهذا لحماية اللاعبين من الإصابة بهذا الفيروس.