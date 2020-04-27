مناقشة الأهلي لعرض الاتفاق السعودي لشراء اللاعب أزارو

قام مسئولين نادي الأهلي بمناقشة العرض المقدم إليهم من خلال الاتفاق السعودي من أجل أن يتم شراء مهاجم الفرق المعار اللاعب وليد أزارو لكي ينضم إلى صفوف الاتفاق الخاصة بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر موثوق من قبل الفريق أنه يوجد موافقة فنية من خلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري رينيه فايلر على رحيل اللاعب، وتشهد الأجواء في الأيام الآتية بحث الأمر من الناحية المالية من أجل أن يتم تحقيق استفادة مالية كبيرة من خلال بيع هذا اللاعب، ومن الجدير بالذكر أن أزارو قد انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي في الميركاتو الشتيو السابق وذلك بعد موافقة المدير الفني للفريق.