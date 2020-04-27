اخبار الرياضه

مواصلة طارق حامد تدريباته في المنزل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قام لاعب وسط فريق الكرة الأول في نادي الزمالك اللاعب طارق حامد بممارسة تدريباته بصورة يومية في حديقة المنزل، فهو يخوض هذه التدريبات من أجل أن يقوم بالحفاظ على سلامته والحفاظ على لياقته البدنية وذلك في الفترة التي يتوقف فيها جميع الأنشطة وهذا تشجيع للجميع بأن يبقوا في منازلهم والحفاظ على صحتهم من الإصابة بهذا الفيروس.

ومن الجدير بالذكر أن المدير الفني لنادي الزمالك كارتيرون طالب من الجهاز المعاون له بان يقدموا إليه تقرير شامل عن حالات اللاعبين الصحية طوال الفترة الذين يبقون فيها في المنزل وذلك يعتبر إجراء وقائي للحفاظ على صحة اللاعبين من الإصابة بفيروس الكورونا والتأكد على ممارستهم التدريبات في المنزل.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا