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القيام بطرح الكحول في المجمعات الاستهلاكية

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قام رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية الدكتور عبد المنعم خليل بالإعلان عن أن حملات وزارة التموين المكثفة استطاعت أن تحقق نجاح كبير خلال أزمة اختفاء جميع الاحتياجات الطبية، كما أنها حققت نجاح كبير في ردع جميع المخالفات، كما أنه بدأ في توفير جميع السلع بأسعار ممتازة بعد أن تم طرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة.

كما أن الوزارة من خلال شركة السكر للصناعة التكاملية استطاعت أن تحقق نجاح من خلال طرحها لجميع المنتجات الكحولية بنسبة تركيز 70% في منافذ شركتي الجملة، وأكدت على كشفها لمستلزمات طبية تم تخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة عن أسعار الفواتير المعلن عنها.

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