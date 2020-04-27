شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس مبادلة كاسونجو بـ "وادي" المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الزمالك ضم الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق في صفقة تبادلية مع فريق المصري للتعاقد مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي الموسم المقبل.

وفي حالة إتمام الصفقة التبادلية بين الزمالك والمصري بشأن كاسونجو ومحمود وادي ، فان استفادة الزمالك ستكون كبيرة في ظل قيد محمود وادي كلاعب مصري كونه فلسطيني الجنسية ، وبالتالي سيحافظ الزمالك علي قوام المحترفين لديه في حالة تقليص عدد الأجانب الموسم المقبل، حيث سيصبح لديه 3 لاعبين أجانب وفقا للموسم الحالي وهم اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم فقط، لحين حل ازمة المعارين رزاق سيسيه ومعروف يوسف وحمدي احداد.

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من ناحية أخري وضع مسؤولو الزمالك، بعض الاشتراطات الخاصة أمام صفقات الموسم الجديد، وذلك لترتيب كافة الأوراق قبل ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، حيث يأتى على رأس الشروط التى وضعتها إدارة الكرة بنادى الزمالك أن يكون اختيار أى لاعب بموافقة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وكذلك إدارة النادى.

كما اشترطت إدارة الزمالك أن أى لاعب سيتم اختياره وسيقوم بالزج باسم الأهلى فى الصفقة للمزايدة فى القيمة المالية سيتم استبعاده من ترشيحات الانضمام للفريق الأبيض بصورة فورية، كما يأتى ثالث الشروط البيضاء مرتبط بمعدل الأعمار حيث يميل النادى الأبيض لضم المواهب من صغار السن وكذلك أيضًا يكون لديهم خبرات باللعب للمنتخبات الوطنية فى المراحل السنية المختلفة.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على دراسة كافة الترشيحات للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الأبيض بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.