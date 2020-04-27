شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: محمد بسام ركيزة أساسية ولن نوافق على رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ناديه لم يتلقى عروضاً للتعاقد مع محمد بسام حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" محمد بسام عنصر دولى مميز فى صفوف الطلائع وهو ركيزة أساسية فى صفوف الفريق فكيف نفرط فى خدماته ونوافق على رحيله، الامر مستبعد تماماً".

ويضيف المدير الفنى للطلائع : " محمد بسام قدم مباريات مميزة مع الفريق خلال الفترة الماضية وكان فى بؤرة اهتمام بعض الاندية ولكنه مستمر معنا لنهاية عقده".

وفى وقت سابق ، أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ناديه سيؤيد القرار الذى سوف تتخذه الدولة فى حسم مصير بطولة الدورى هذا الموسم سواء بعودتها أو إعلان إلغائها لأن الأهم هو صالح المصريين، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” "مصر تواجه عدوا مجهولا اسمه كورونا، منعرفش جه إمتى وهيخرج إزاى وهياخد معاه مين، وعشان كده كلنا فى مركب واحد ضد هذا العدو".

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وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "سواء أقرت الدولة عودة الدورى سنوافق على الفور سواء حدث هذا بعد سنتين وليس شهور، لو مصر آمنة هنلعب تانى يوم أو حتى نكمل بعد سنين مفيش مشكلة سواء فى الفائز باللقب أو حتى فى الهابطين للقسم الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى قال بنفسه صحة المواطن المصرى هى أهم حاجة".

وتابع عبد الحميد بسيونى "حال إقرار الدولة لإلغاء البطولة هذا الموسم لن نعترض، الكرة المصرية ألغت الدوري حزناً على 74 من مشجعى الأهلى فى أحداث بورسعيد ولو كررت الموقف هذه المرة لن نعترض وسنؤيد القرار حزناً على ضحايا كورونا، قلوبنا موجوعة عشانهم ولازم الناس تحس أن بتوع الكرة حاسين بأسر الضحايا المكلومين، بدل مايقولوا علينا بتوع ملايين ومش حاسين بحد".