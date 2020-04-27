هيثم عرابي: التعاقد مع لاسارتي "غلطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عن رأيه في المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي قاد الفريق الأحمر في الموسم الماضي.

عرابي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"التعاقد مع لاسارتي كان غلطة، من الحظ السيء في يومي الأخير بالأهلي تم التعاقد مع لاسارتي، كنت أريد الجلوس معه لكي أعرفه حجم النادي الأهلي جيدًا".

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وقاد مارتن لاسارتي الأهلي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري قبل أن يرحل عقب الخسارة من بيراميدز بكأس مصر ومن قبله الخروج الكارثي من بطولة دوري أفريقيا اثر الخسارة من صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وانتقل عرابي للحديث عن ملف آخر وتحديدًا حول تلقيه عمولات في صفقات النادي الأهلي، ليرد :"لم يحصل، ومن يملك دليل أنني أحصل على عمولات فليقدمها".

عرابي سبق وأن عمل كمديرًا للجنة التعاقدات مرتين في النادي الأهلي حيث كانت المرة الأولى في ولاية مجلس محمود طاهر الرئيس السابق للقلعة الحمراء ثم كانت الولاية الثانية في عهد محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي.