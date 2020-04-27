ملف الأحد.. خطة لعودة الدوري.. وعرابي يهاجم فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد 26 ابريل 2020.4.
اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك من القمة: نعذر البعض بسبب ضغط الجماهير
"هل تحتاج لأموال أخرى".. هيثم عرابي يهاجم أحمد فتحي بعد قرار رحيله لبيراميدز
مؤمن سليمان يكشف كواليس خسارة الزمالك لنهائي دوري الأبطال 2016
عرابي: كهربا كان في منزلي للتوقيع للأهلي قبل الزمالك.. لكن الصفقة رٌفضت
طبيب المنتخب السابق: يمكن استئناف الدوري بعد تدريبات لمدة 4 أسابيع
صنداونز يوضح موقفه النهائي من بيع سيرينو للأهلي
فضل: خطة لعودة الدوري.. وننتظر الضوء الأخضر
محمد فضل: الأهلي أخطأ.. والجناني يتواصل مع رئيس الزمالك
المصري يكشف حقيقة طلب الزمالك ضم ثنائي الفريق
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