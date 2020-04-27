"هل تحتاج لأموال أخرى".. هيثم عرابي يهاجم أحمد فتحي بعد قرار رحيله لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، رسالة للاعب الفريق الحالي أحمد فتحي بعد قرار رحيله إلى صفوفه بيراميدز عقب نهاية الموسم الحالي.

عرابي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"لا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ ما حققه أحمد فتحي، لكن هل تحتاج إلى أموال خلال الموسم أو الموسمين المقبلين؟".

وأضاف :"كان لابد عليك التفكير في المستقبل، أنا لا أحب المزايدة، ألوم أحمد فتحي لأنه لم يكن صريحًا منذ اليوم الأول مثل شريف إكرامي والذي أعلن عن موقفه منذ فترة والجميع أشاد به".

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وتابع :"أحمد فتحي بعد عودته للأهلي في المرة الثانية تم تقديره ماديًا، وهل يوجد لاعب في جيل محمد أبو تريكة أو بركات ولم يحصل على أموال نتيجة البطولات التي تحققت خلال هذه الفترة؟".

وأنهى هيثم عرابي تصريحاته :"في الحقيقة خلال عملي في الأهلي أحمد فتحي لم يشتك من الأمور المادية، والأهلي لم يقصر معه، لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك".

وكان أحمد فتحي أعلن في الفترة الأخيرة عن رحيله من صفوف الأهلي عقب نهاية عقده في الموسم الحالي، حيث وقع "الجوكر" على عقد انتقاله إلى صفوف بيراميدز لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم المقبل.