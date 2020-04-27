مؤمن سليمان يكشف كواليس خسارة الزمالك لنهائي دوري الأبطال 2016

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مؤمن سليمان، مدرب الزمالك السابق، أن الفريق لم يستحق الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2016، لافتا أن الفريق واجهته صعوبات كثيرة قبل المباراة النهائية.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"لم نكن الافضل في نهائي دوري الابطال الذي خسرناه 2016 أمام صنداونز وكانو هو الاحق بالبطولة".

وأضاف:" ذهبت لمواجهة صندانز ولم يكن معي لاعبين لاقامة تقسمية قبل اللقاء واقحمت بعض اللاعبين في مراكز غير التي يلعبون بها".

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وأوضح، أنه النيجة كان ممكن أن تكون أكثر من الخسارة بثلاثية، والزمالك سنحت له بعض الفرص في الشوط الثاني.

وعن تجربته مع فريق المقاصة، أشار سليمان إلى أن تلك التجربة اعتبرها سيئة، ولم تكن كما توقع قبل الموافقة عليها.

وتابع:"تجربة المقاصة سيئة ومن بعدها الفريق تدهور وحالة ولم تقم له قائمة، وألو نفسي ومجلس الإدارة على تلك التجربة".

وأتم:" فكرت وقتها في أن الفريق سيلعب في أفريقيا، وكنت افكر في استمرار تجربتي بالبطولات الأفريقية لرغبتي الدائمة على اللعب والانشغال طوال الوقت".