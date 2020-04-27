عرابي: كهربا كان في منزلي للتوقيع للأهلي قبل الزمالك.. لكن الصفقة رٌفضت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن محمود عبد المنعم "كهربا" كان سينتقل للقلعة الحمراء قبل التوجه والرحيل للزمالك.

وأضاف عرابي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"كهربا جاء إلى منزلي، والجميع في مصر يعرف أن كهربا أهلاوي".

وتابع :"كنت سأوقع مع كهربا من أجل انتقاله للأهلي، لكن لجنة الكرة وقتها في النادي رفضت إتمام الصفقة، وبالتالي تم إيقاف الصفقة استجابة لقرارهم".

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وعن خسارته أي صفقة أمام الزمالك، قال :"لم أخسر أي صفقة من نادي الزمالك خلال تواجدي في النادي الأهلي".

كهربا سبق وأن لعب في صفوف الزمالك وتحديدًا منذ موسم (2015 - 2016) قادمًا من صفوف إنبي قبل أن يرحل اللاعب إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي مطلع الموسم الحالي ومنه الانتقال للأهلي في يناير الماضي.

وشارك كهربا (26 عامًا) منذ انتقاله للأهلي في عشر مباريات بمختلف المسابقات سواء كانت محلية أو قارية ليسجل ثلاثة أهداف ويصنع مثلهم.