رياضة | دييجو كوستا يتحدث عن كونتي ويؤكد: مدرب مريب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر دييجو كوستا يتحدث عن كونتي ويؤكد: مدرب مريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث دييجو كوستا لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الحالي ومدربه السابق في تشيلسي.

ولعب كوستا في صفوف تشيلسي تحت قيادة أنطونيو كونتي، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي عام 2017، قبل تدهور العلاقة بينهما عندما طلب كونتي من كوستا أنه لم يعد بحاجة إليه خلال رسالة نصية.

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وتحدث كوستا خلال تصريحاته لشبكة "ESPN"، قائلا:" كونتي مدرب جيد للغاية داخل الملعب، لكننا خارج الملعب كان هناك مشاكل بينا".

وتابع:" يجب أن يغير كونتي تعامله الإنساني مع اللاعبين، حتى يكون مدرب جيد في كل الأمور".

وأتم:" كونتي مدرب مُريب للغاية، وعلى سبيل المثال لو تولى تدريب ريال مدريد، فلن يستمر لموسم واحد فقط".