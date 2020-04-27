رياضة | تصريحات نارية من مرتضى منصور ضد برنامج رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من مرتضى منصور ضد برنامج رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات نارية ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان الكريم.

ووصف مرتضى منصور ما يقدمه برنامج رامز جلال بأنه "مهزلة سخيفة" ويجب إيقافها.

كما أكد مرتضى منصور أنه لن يسمح لرامز بأن يقوم بأي تجاوزات ضد نادي الزمالك في برنامجه.

وطالب منصور المسئولين في الدولة أن يقوموا بإيقاف عرض برنامج رامز جلال في الفترة القادمة وعدم استكماله.