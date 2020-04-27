شكرا لقرائتكم هاشم يكن : لم أجلس على دكة البدلاء طوال مشواري الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن، المدير الفني لفريق اير سبورت للطيران، ونجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه لم يجلس على دكة البدلاء طوال مسيرته الكروية.

وأضاف يكن ، في مقابلة مع سيف زاهر , في برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , قائلا كان حلم اكمال مسيرتى والدى ، ولعبت في دمياط 6 شهور بالصدفة من خلال لقاء ودي في الزقازيق وكانت أول مباراة ضد الزمالك .

وتابع لعب بجوار 14 مساك طوال تاريخي في الزمالك ولكنى لم العب احتياطي، خلال مشواري الكروي ، وأشعر بالحزن لعدم تقدير تاريخي مع الزمالك لا يوجد خلافات بيني وبين إدارة الزمالك.