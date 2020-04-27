البث الحي يظهر اللاعبين بوجه لم تروه من قبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من «إنستجرام» إلى «تويتش»، تحول البث الحي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى علاج مضاد للحجر عند نجوم الرياضة الذين وجدوا أنفسهم معزولين بين جدران منازلهم، في ظل توقف النشاطات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبعيداً عن الملاعب، ورياضاتهم المفضلة، تواصل النجوم من منصات التواصل والتفاعل الحي مع المشجعين ورياضيين آخرين على السواء، للكشف عن جانب آخر من شخصياتهم، جعلتهم أقرب إنسانياً إلى متابعيهم الذين اعتادوا رؤيتهم كآلة تنافسية وضعتهم في مصاف الأساطير.

فمن المهاجم الفرنسي لريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، إلى الأسطورة البرازيلية رونالدو، دفع العزل العديد من نجوم الرياضة للكشف عن جوانب شخصية مميزة في تفاعلهم مباشرة مع الملايين من «المتابعين»، حتى أن نجم التنس الإسباني، رافايل نادال، الذي عانى الأمرين لإتقان العمل على موقع «إنستجرام»، أظهر جانبه الآخر في مواجهة «حية» مع غريمه السويسري روجيه فيدرر، تناولا فيها الوضع الحالي، وما يمكن تقديمه للعبة في ظل تعليق المنافسات.

ورأى بوريس هيلو، خبير الاستراتيجيات الرقمية في الرياضة، في تصريحات لوكالة فرانس برس «بما أن المسابقات معلقة، تحرر الرياضيون من إشراف المسؤول الإعلامي لناديهم (في الرياضات الجماعية)».

وتابع «بالتالي، ثمة حاجز يسقط ويعزز الاتصال المباشر مع المشجعين: يصبح الرياضي المسؤول الإعلامي عن نفسه، ويمكنه التحدث عن المواضيع التي لم نسمع عنها من قبل».

ومع منصة «نويفي لايف» التي أطلقها بنزيمة في صيف 2019، أصبح المهاجم الفرنسي لريال من الأكثر تفاعلاً بين الرياضيين مع المشجعين، ويعد أحد أكثر الشخصيات الفرنسية متابعة في العالم مع 33,6 مليون شخص.

وبين المزاح، والحديث باسترخاء، كشف بنزيمة لمتابعيه عن وجه مختلف، وجزء من عالمه، وشغفه: من موسيقى الـ«هيب هوب» مع مغنيي الراب ألونزو، ولاكريم، إلى الفكاهة مع الممثلين الهزليين مالك بن طلحة، وتوما نجيجول.

وفي حلقتين فقط، حصد بنزيمة قرابة مليون مشاهدة، مع ذروة بلغت 130 ألف مشاهد للبث الحي.

ما هي الوصفة لنجاح بنزيمة في العالم الافتراضي؟ حجم والتزام «قاعدة الجماهير»، لكن أيضاً نوعية ضيوفه. وفي هذه الناحية، يصعب لأحد أن يرتقي إلى مستوى مثاله الأعلى «الظاهرة» رونالدو البرازيلي الذي تمكن من استضافة رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو، والجمع بين زملائه السابقين الإنجليزي ديفيد بيكهام، ومواطنه روبرتو كارلوس، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، والبرتغالي لويس فيجو، لتذكر حقبة الـ«جالاكتيكوس» في النادي الملكي.

ومن البرتغالية إلى الإنكليزية، مروراً بالإسبانية، أو الإيطالية، اطمأن الأسطورة البرازيلية على أخبار زملائه السابقين، وعائلاتهم، كما لو كان يجري مكالمة خاصة.. تحت أنظار عشرات الآلاف من الناس.

وخلال بث حي «خيري» على مدار 24 ساعة في قناته على موقع تويتش، استغل المهاجم الفرنسي لبرشلونة أنطوان جريزمان، وشقيقه تيو، لعبة الفيديو «كول أوف ديوتي» التي شارك فيها المؤثرون الرئيسيون في عالم ألعاب الفيديو، لجمع مبلغ 29200 يورو لمصلحة الصليب الأحمر.

واعتبر الأستاذ المحاضر في جامعة كاين، بوريس هيلو، أنه باستخدام هذه الأداة «يهدف العديد من لاعبي كرة القدم إلى الظهور بشكل مغاير للصورة الخاطئة عن رجل يجيد ركل الكرة، وحسب. ويظهرون انهم يتمتعون بشخصية وروح مرحة ورأي».