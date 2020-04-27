شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مثمر لمجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي اجتماعه الأول عن بُعد برئاسة محمد حميدان الزعابي رئيس مجلس الإدارة وكافة أعضاء المجلس وهم رحمة محمد رحمة الشامسي نائب الرئيس وعبيد صالح الزعابى المدير الإداري والمالي للنادي وحمد إسماعيل الأحمد رئيس اللجنة الثقافية وراشد سيف الزعابي عضو مجلس الإدارة، والسكرتير التنفيذي للنادي البادي محمد أحمد.

وكوّن النادي لجنة طوارئ برئاسة نائب الرئيس رحمة الشامسي وعضوية كل من عبيد صالح الزعابي وحمد إسماعيل وراشد سيف الزعابي ومحمد حسن بن علوي المدير التنفيذي للنادي والبادي محمد أحمد لمتابعة مستجدات تفشي فيروس كورونا ووضع خطة العمل فيما يخص الموسم 2020-2021.

وثمّن المجلس خطوة التدريبات عن بُعد بالنسبة للاعبي أكاديمية الكرة والتي وجدت تجاوباً كبيراً من اللاعبين.

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