«البوندسليجا» تخترق الحصار على البطولات الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحبس الأندية الأوروبية والمشجعون الأنفاس مع إعلان البوندلسيجا الألمانية استئناف الموسم الكروي في 9 مايو/ آيار المقبل. ووضع الاتحاد الألماني لكرة القدم خطة للعودة تنير الطريق للبطولات المحلية الأخرى تتضمن سبل ضمان سلامة الجميع وتفاصيل عن المباريات والتمرينات بالإضافة لما يمكن فعله في حال إصابة شخص ما بالوباء قبل انتهاء الموسم. وسيشكل نجاح العودة للموسم في ألمانيا دفعة قوية للكرة العالمية خصوصاً أن الألمان معروفون بصرامة لوائحهم ومنها السماح لـ300 شخص كحد أقصى في الملعب في توقيت واحد ضمنهم 4 رجال شرطة و10 صحفيين و4 جامعي كرات و8 عمال عشب و50 من الكادر الأمني. وفيما يلي بنود الخطة:

التمرينات

يخضع كل اللاعبين للفحص قبل أول جلسة تمرينات ثم مرتين أسبوعياً لاحقاً حتى نهاية الموسم واحد منها قبل المباراة. يجب على اللاعبين أيضاً التواصل مع طبيب الفريق برسائل لتأكيد خلوهم من أعراض كورونا قبل القدوم لملعب التمرينات حيث يطبق التباعد الاجتماعي بفارق مترين بين كل لاعب وآخر. ستعقد اجتماعات الفريق في قاعة كبيرة الحجم وللضرورة فقط وسيكون الطعام «تيك أوي» فقط ويُشجّع اللاعبون على الاستحمام وتغيير الملابس في منازلهم ويجب عليهم غسل الزي والحذاء في غسالة الملابس.

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اللعب

يجب وصول لاعبي الفريقين في حافلات متعددة لضمان التباعد الاجتماعي أو ارتداء أقنعة وجه في حافلات يتم تعقيمها مسبقاً. يجب أن يصل ويغادر كل فريق في وقت يختلف عن غريمه للملعب وفي حال إقامة المباراة على ملعبه يحق للاعبين الحضور بسياراتهم الخاصة. يجب أن يغير لاعبو التشكيلة الرئيسية ولاعبو الاحتياط ملابسهم في غرف منفصلة ويتمرنون بشكل منفصل. الوقت الذي يبقى فيه اللاعبون في غرفة الملابس يجب أن يكون أقصر ما يمكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي مترين وتجنب المحادثات ومنع الهمس. يجب تحضير الطعام مسبقاً من قبل شيف الفريق ويستخدم كل لاعب قنينته الخاصة لشرب المياه أو العصير. لا يجتمع لاعبو الفريقين في نفق المباراة في توقيت واحد ولن يكون هناك أطفال يرافقون دخول اللاعبين ولن تكون هناك التميمة أيضاً ولا صور للفريق ولا مصافحات ولن يقف كل فريق بجانب الفريق الآخر قبل انطلاق الصافرة ولن يكون هناك دخول للمنطقة المزدوجة مع تقليل المقابلات بعد المباراة.

إقامة اللاعبين

يُنصح اللاعبون بالبقاء داخل مكان إقامتهم سواء في المنزل أو الفندق قدر الإمكان واستقبال عدد قليل من الزوار وتجنب الأماكن المزدحمة في حال الخروج والمحافظة على مسافة المترين وعدم استخدام وسائل النقل العام. ويجب على اللاعب تسجيل الحالة الصحية لأفراد عائلته بشكل منتظم ولا يتشارك مع العائلة المناشف والشراشف والصحون وقناني الشرب. ويمتنع اللاعب عن الاقتراب من أي فرد في العائلة تظهر عليه أعراض كورونا.

ماذا يحدث إذا أصيب لاعب بكورونا ؟

لن يضطر كل الفريق الإقامة أسبوعين ضمن الحجر الصحي في حال أصيب أحد لاعبي الفريق بالوباء ويجب على اللاعب المصاب عزل نفسه عن بقية أفراد عائلته وزملائه مدة أسبوعين من بدء الأعراض ويجب عليه النوم في غرفة منفصلة وارتداء قناع الوجه في المنزل مع تزويد طبيب النادي بالمعلومات يومياً. ولن تعلم وسائل الإعلام بإصابة اللاعب بالوباء ولن يعود للعب إلا بعد موافقة من النادي.