شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل: ساسي معشوق جماهير الزمالك ومصطفى محمد يستحق الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان هشام إسماعيل أن فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك هو معشوق جماهير النادي، مشيراً إلي أن اللاعب التونسي متألق مع الفريق الأبيض ويمتعه كثيراً في الملعب.

وقال هشام إسماعيل عبر قناة الزمالك ، "مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبي هو مستقبل مصر المقبل بموهبته التهديفية".

وأضاف إسماعيل، من حق مصطفى محمد الاحتراف في الخارج وأن يسير على نهج محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ، خاصةً وأنه في سن صغير ويمتاز بموهبة تهديفية كبيرة".

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وواصل حديثه:" ارتبط بجنش وطارق حامد وأحبهما كثيراً، فهما من أكملا مسيرة الفريق الناجحة منذ عام 2015".

تمنى هشام إسماعيل، انضمام طاهر محمد طاهر، جناح فريق الكرة بنادي المقاولون لصفوف الزمالك في الموسم القادم.