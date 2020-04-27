هشام إسماعيل: ساسي معشوق جماهير الزمالك ومصطفى محمد يستحق الاحتراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان هشام إسماعيل أن فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك هو معشوق جماهير النادي، مشيراً إلي أن اللاعب التونسي متألق مع الفريق الأبيض ويمتعه كثيراً في الملعب.
وقال هشام إسماعيل عبر قناة الزمالك ، "مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبي هو مستقبل مصر المقبل بموهبته التهديفية".
وواصل حديثه:" ارتبط بجنش وطارق حامد وأحبهما كثيراً، فهما من أكملا مسيرة الفريق الناجحة منذ عام 2015".
تمنى هشام إسماعيل، انضمام طاهر محمد طاهر، جناح فريق الكرة بنادي المقاولون لصفوف الزمالك في الموسم القادم.
وتابع " طاهر محمد طاهر لاعب مميز للغاية وأتمنى أن يكون ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل". وأتم حديثه:" طريقة لعب طاهر محمد طاهر تناسب الزمالك بشكل كبير".
وأردف ، أنه اعتاد قراءة القراّن عندما يلجأ الزمالك في أي مباراة لركلات الترجيح، وأضاف " قرأت القراّن في ملعب برج العرب خلال مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، وكنت في حالة توتر شديدة".
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