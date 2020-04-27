شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعيد البحث في ملف المهاجم الأجنبي بعد تعثر مفاوضات سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسئولو النادي الأهلي فتح ملف المهاجم الأجنبي الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد اللعب في مركز الجناح، خاصة بعد تعثر مفاوضات الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب افريقي.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين مغمورين أو لم يكن لهم أثر كبير مع فرقهم في الفترة الأخيرة، مؤكداين أنه في حالة ضم مهاجم أجنبي لابد أن يمثل إضافة نوعية كبير للفريق، وحاول مسئولو الأهلى بكل الطرق التوصل لاتفاق مع إدارة صن داونز الجنوب أفريقى لإنهاء صفقة الأوروجوانى جاستون سيرينو لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وتعويض الرحيل المرتقب لرمضان صبحى جناح الفريق المعار بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى، حيث يجد الأهلى حتى الآن صعوبة بالغة فى الإبقاء عليه مُجدداً بسبب مغالاة ناديه المادية، إلا أن كل المحاولات حتى هذه اللحظة باءت بالفشل.

وتحدث مسئولو الأهلى مع صاحب الجنسية المصرية خالد على المتحدث باسم صن داونز للقيام بدور الوسيط فى الصفقة، خاصة أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى يرفض رحيل سيرينو الذى يعد نجمه الأول.

وأكد خالد على لإدارة الأهلى أن الصفقة تبدو صعبة لرفض إدارة صن داونز بيع اللاعب، خاصة أنه وقع على عقد جديد مع النادى يمتد لمدة 3 سنوات، خاصة بعد بروز اسمه بشكل كبير مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين، حيث يُعد أحد أبرز نجوم دورى أبطال أفريقيا فى الموسمين الأخيرين.

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وأبدى فايلر المدير الفنى للأهلى موافقته على ضم سيرينو، مؤكداً إعجابه بقدرات نجم صن داونز خلال مباراتى الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين بدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم واللتين انتهتا بفوز الأهلى بثنائية نظيفة فى القاهرة خلال مباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله فى جنوب أفريقيا خلال مباراة العودة والتى سجل خلالها النجم الأورجوانى هدف التعادل لفريقه بعدما سبق وتقدم للأهلى.