شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: تجربتي مع المقاصة سيئة ولا أريد تذكر مرحلة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف مؤمن سليمان مدرب الزمالك الأسبق تجربته مع فريق مصر المقاصة بالسيئة ، مؤكدا أنه قابله سوء حظ غريب فى إدارة شئون الفريق الفنية .

وأضاف سليمان خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2: أعتقد أن التجربة كانت سيئة لي وألوم نفسي ومجلس الإدارة على ما وصل اليه الفريق ومنذ ذلك التوقيت والفريق لم يقم له قومة.

وقال مؤمن سليمان أن تجربته مع فريق النجوم لا يحب أن يتذكرها أو يتحدث عنها نهائيًا في إشارة الى الصعوبات التي واجهته خلال الفترة التي تولي فيها المسئولية.

ويعد مؤمن سليمان واحداً من المدربين المشاهير في الدوري المصري بعدما قاد الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز في البطولة التي حققها بطل جنوب أفريقيا على حساب القلعة البيضاء، كما قاد العديد من الأندية في الدوري الممتاز ما جعله مرشح وبقوة أن يلقب بالمدرب الفيلسوف نظراً للثقة التي يقود بها الفرق ودفاعه الشديد عن نظريته التدريبية.

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من ناحية أخرى كشف مدرب الزمالك الأسبق أن فريق صن داونز كان الاحق بالحصول علي بطولة افريقيا موسم 2016 امام الزمالك اثناء توليه تدريب الفريق، مضيفًا ان كاسترو لاعب الفريق الجنوب أفريقي هو من طلب اللعب والانضمام الى القلعة البيضاء عقب رؤيته لأجواء الجماهير ورفعهم الموبايلات لتأبين الجماهير التي سقطت في الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف مؤمن سليمان ": "فوجئت باللاعب يتوجه لي ويرفض الاحتفال وحدثني عن رغبته في الانضمام الى الزمالك بسبب انبهاره بما حدث في الملعب وقتها".

تابع: "توجهت لإدارة الزمالك وقتها وأبلغتهم بأن اللاعب طلب الانضمام الى الزمالك ولديه إمكانات فنية وبدنية رائعة لكنني عندما رحلت عن الزمالك لا أعرف سبب عدم ضم اللاعب بعدها".