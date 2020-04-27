شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن : مصطفي يونس استبعد محمد صلاح في بداية مشواره مع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر هشام يكن نجم الزمالك والكرة المصرية السابق مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن مصطفي يونس لاعب الأهلي والمدرب السابق استبعد محمد صلاح من القائمة في بداية مشواره مع منتخب الشباب.

وقال هشام يكن في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"تحدثت مع مصطفي يونس على ضرورة ضم محمد صلاح للاستفادة من عامل السرعة الذي يتمتع به بصفتي مساعداً له في الجهاز والتراجع عن فكرة استبعاده، مؤكداً أن ذلك كان شرارة الخلاف بينه وبين مصطفي يونس"

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وأكد هشام يكن أنه حصل على ما يستحق في كرة القدم خاصة وأنه حصل على العديد من البطولات مع الزمالك، كما حمل شارة قيادة الفريق الأبيض والمنتخب الوطني وشارك في كأس العالم 1990 مع الفراعنة.

واستنكر هشام يكن ما يحدث في الوسط الكروي خاصة في جزئية تولى مدرب المسئولية الفنية لأكثر من فريق في الموسم الواحد، مؤكداً أنه لا يوجد بينه وبين إدارة الزمالك الحالية أي خلاف.