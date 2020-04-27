شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل: والدى كان أهلاوي.. ووالدتى سبب تشجيعى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان هشام إسماعيل، أنه ينتمي لنادي الزمالك منذ فترة الثمانينات، مشيراً إلي أنه كان عضواً في النادي منذ الصغر وبدأ في تشجيع الفريق الأبيض في منتصف الثمانينات .

وقال هشام إسماعيل عبر قناة الزمالك: "أتذكر أول مباراة ذهبت لمشاهدتها في الاستاد لمساندة الفريق كانت أمام المقاولون وحسمها الفريق الأبيض بثلاثية".

وأضاف أن والده كان من أشد المنتمين للنادي الأهلي، وعلى الرغم من ذلك قام بعضوية عاملة في نادي الزمالك ، موضحاً " والدتي كان تشجع الزمالك وهي سبب في تشجيعي له".

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وواصل:" أذهب للملعب لمساندة الزمالك دائماً وكنت متواجداً في ستاد القاهرة في لقاء الترجي التونسي"، مضيفاً أنه توقع فوز الزمالك على الترجي بثلاثية بعدما سجل الفريق التونسي هدف التقدم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأردف " لحظة تسجيل هدف الترجي كنت واثق في عودة الزمالك للمباراة وفوزه بعدد وافر من الأهداف وهو ما حدث".

وتابع:" الزمالك دائماً ما يفاجئنا ببطولاته في الوقت الذي كان يتوقع البعض اخفاقه، وسعدت كثيراً بلقبي السوبر المصري والأفريقي في فبراير الماضي".