شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب المصرى يثيرون أزمة بسبب تخفيض الرواتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار اللاعبين الاجانب داخل صفوف المصرى البورسعيدى أزمة بعدما رفضوا تخفيض رواتبهم بنسبة 50% أسوة بما فعله اللاعبون المحليين مؤكدين رفضهم الكامل المساس بقيمة التعاقد المتفق عليها فى وقت سابق بينهم وبين الإدارة .

ويضم المصرى البورسعيدى بين صفوفه خمسة لاعبين محترفين وهم أوستن أموتو وإيزى إيميكا وشيخ موكورو ومفتاح طقطق وسعيدو صنبورى، بالإضافة إلى الفلسطينى محمود وادى الحاصل على الجنسية المصرية فى بداية الموسم .

كان الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى قام بمبادرة بتخفيض راتبه الشهرى إلى النصف عقب توقف النشاط الرياضى بسبب وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم كله وأدى لتجميد النشاط الكروى .

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ويحاول عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى خلال الفترة الحالية إيجاد حل وسط وإقناع الخماسى الأفريقى بالرضوخ لرغبة الإدارة بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها جميع الأندية فى الوقت الحالى .

من ناحية أخرى دخل مسئولو النادى المصرى البورسعيدى فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى الإنتاج الحربى للتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ترحيب إدارة ناديه بالاستغناء عن خدماته حال وصول عرض مميز مادياً وموافقة الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار على الاستغناء عن خدماته، وطلب مسئولو المصرى من الإنتاج الحربى تحديد المقابل المادى للاستغناء عن الحارس .

وبدأت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، البحث عن حارس مرمى مميز للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحسباً لرحيل عامر عامر حارس مرمى الفريق بعد تلقيه عروضاً مميزة، ويأمل مسئولو الإنتاج فى التعاقد مع حارس مرمى مميز يستطيع الدفاع عن عرين فريق الكرة بجانب أحمد يحيى الحارس الحالى.