شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: صن داونز كان الأحق ببطولة أفريقيا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن سليمان مدرب الزمالك الأسبق أن فريق صن داونز كان الاحق بالحصول علي بطولة افريقيا موسم 2016 امام الزمالك اثناء توليه تدريب الفريق، مضيفًا ان كاسترو لاعب الفريق الجنوب أفريقي هو من طلب اللعب والانضمام الى القلعة البيضاء عقب رؤيته لأجواء الجماهير ورفعهم الموبايلات لتأبين الجماهير التي سقطت في الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف مؤمن سليمان خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة": "فوجئت باللاعب يتوجه لي ويرفض الاحتفال وحدثني عن رغبته في الانضمام الى الزمالك بسبب انبهاره بما حدث في الملعب وقتها".

تابع: "توجهت لإدارة الزمالك وقتها وأبلغتهم بأن اللاعب طلب الانضمام الى الزمالك ولديه إمكانات فنية وبدنية رائعة لكنني عندما رحلت عن الزمالك لا أعرف سبب عدم ضم اللاعب بعدها".

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من ناحية اخري يبحث مسئولو الزمالك تسويق الثنائي النيجيري معروف يوسف والايفواري رزاق سيسيه لاعبا الفريق المعارين الي المقاولون العرب والاتحاد السكندري في احدي الدوريات الخليجية الموسم المقبل.

ويفكر مسئولو الزمالك في الاستفادة من تألق الثنائي مع فرقهما في الدوري المصري الموسم الحالي، لتسويقهما خارجيا وتحديدا في منطقة الخليج للاستفادة المادية من تسويقهما مما يساهم في توفير سيولة مادية للنادي.

من ناحية اخري يدرس مسئولو الزمالك ضم الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الي صفقة تبادلية مع فريق المصري للتعاقد مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي الموسم المقبل.