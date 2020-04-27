هشام إسماعيل: فرجاني ساسي معشوق جماهير الزمالك ومصطفى محمد مستقبل مصر

قال الفنان هشام إسماعيل، أن فرجاني ساسي نجم خط وسط فريق الزمالك هو معشوق جماهير النادي . وأضاف هشام إسماعيل خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" فرجاني متألق مع الزمالك ويمتعني كثيراً في الملعب، وهو معشوق جماهير النادي". متألق مع الزمالك ويمتعني كثيراً في الملعب، وهو معشوق جماهير النادي". وعن مصطفى محمد قال هشام إسماعيل:" هو مستقبل مصر المقبل بموهبته التهديفية".

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