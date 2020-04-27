هشام إسماعيل يختار التشكيلة التاريخية للزمالك

اختار الفنان هشام إسماعيل التشكيلة التاريخية لأفضل نجوم الزمالك على مر العصور من وجهة نظره . وجاء ذلك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك حيث ضمت التشكيلة كلا من: " حراسة المرمى يحيي الحرية إمام، وثنائي قلب الدفاع أشرف قاسم ونبيل محمود، والظهيرين محمد صلاح وأحمد رمزي". حيث ضمت التشكيلة كلا من: " حراسة المرمى يحيي الحرية إمام، وثنائي قلب الدفاع أشرف قاسم ونبيل محمود، والظهيرين محمد صلاح وأحمد رمزي". وتابع: " منتصف الملعب مكون من طارق حامد وإسماعيل يوسف، والثلاثي حمادة إمام ونجله حازم مع حمادة عبد اللطيف في صناعة اللعب، وعبد الحليم علي المهاجم الصريح". وأنهى:" أعشق أيمن منصور أيضاً وأضمه ضمن احتياطي هذه التشكيلة".

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