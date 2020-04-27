هشام إسماعيل: والدي كان أهلاوي ووالدتي سبب تشجيعي للزمالك

قال الفنان هشام إسماعيل أن والده كان من أشد المنتمين للنادي الأهلي، وعلى الرغم من ذلك قام بعضوية عاملة في نادي الزمالك. نادي الزمالك. وأضاف هشام إسماعيل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" والدتي كان تشجع الزمالك وهي سبب في تشجيعي له". شاشة قناة الزمالك:" والدتي كان تشجع الزمالك وهي سبب في تشجيعي له". وواصل:" أذهب للملعب لمساندة الزمالك دائماً وكنت متواجداً في استاد القاهرة في لقاء الترجي التونسي".

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