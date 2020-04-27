هشام إسماعيل: توقعت فوز الزمالك على الترجي بعد تسجيل المنافس

قال الفنان هشام إسماعيل، أنه توقع فوز الزمالك على الترجي الرياضي التونسي بثلاثية بعدما سجل الفريق التونسي هدف التقدم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. أفريقيا. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لحظة تسجيل هدف الترجي كنت واثق في عودة الزمالك للمباراة وفوزه بعدد وافر من الأهداف وهو ما حدث". واثق في عودة الزمالك للمباراة وفوزه بعدد وافر من الأهداف وهو ما حدث". وتابع:" الزمالك دائماً ما يفاجئنا ببطولاته في الوقت الذي كان يتوقع البعض إخفاقه، وسعدت كثيراً بلقبي السوبر المصري والأفريقي في فبراير الماضي".

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