هشام إسماعيل: من حق مصطفى محمد الاحتراف في الخارج

قال الفنان هشام إسماعيل أن من حق مصطفى محمد، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، الاحتراف الخارج.

وأضاف إسماعيل خلال حلوله ضيفاً على شاشة قناة

الزمالك في برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي:" من حق مصطفى محمد الاحتراف في الخارج وأن يسير على نهج محمد صلاح، خاصةً وأنه في سن صغير ويمتاز بموهبة تهديفية كبيرة".

وواصل حديثه:" ارتبط بجنش وطارق حامد وأحبهما كثيراً، فهما من أكملا مسيرة الفريق الناجحة منذ عام 2015".