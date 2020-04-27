هشام إسماعيل: أتمنى انضمام طاهر محمد طاهر لصفوف الزمالك

تمنى الفنان هشام إسماعيل، انضمام طاهر محمد طاهر، جناح فريق الكرة بنادي المقاولون لصفوف الزمالك في الموسم القادم. وقال هشام إسماعيل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" طاهر محمد طاهر لاعب مميز للغاية وأتمنى أن يكون ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل". لاعب مميز للغاية وأتمنى أن يكون ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل". وأتم حديثه:" طريقة لعب طاهر محمد طاهر تناسب الزمالك بشكل كبير".

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