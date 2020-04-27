هاشم إسماعيل يعلق على ركلات ترجيح الأهلي والزمالك بصوت "فزاع"

تقمص الفنان هشام إسماعيل، دور المعلق الرياضي، خلال إذاعة ركلات ترجيح مباراة الزمالك والأهلي على لقب كأس السوبر المصري.
وحل هشام إسماعيل ضيفاً على برنامج زملكاوي الذييقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، وقام بتجسيد دور المعلق الكروي على ركلات ترجيح المباراة التي حسمها الزمالك وتُوج على اثرها بالسوبر.
وأشاد هشام خلال تعليقه بأداء أبو جبل وتعملقه في تصدي ركلات الترجيح، كما قام بالتعليق على ركلة ترجيح طارق حامد بصوت "فزاع" وهي الشخصية الشهيرة التي لعبها في مسلسل "الكبير قوي".
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