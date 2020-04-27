مجدي عبد الغني يوجه نصيحة لـ"شيكابالا"

وجه مجدي عبد الغني، نجم مصر والأهلي السابق، نصيحة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، بشأن اعتزاله كرة القدم.

وقال عبد الغني في برنامج "البريمو"، مع

الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يجب على شيكابالا أن يقرر الاعتزال من نفسه وليس أن يملي عليه أحد من مسئولي النادي، وإذا كان هناك حديث حول ذلك فيجب عليه أن يعلن هو وليس النادي".

وأضاف: "الأفضل أن يعتزل كرة القدم بدلا من أن يطلب منه الجمهور في وقت ما ويكون ذلك صعب على أى لاعب".